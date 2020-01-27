Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye ve İdlib konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
27.01.2020 - 18:31 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye ve İdlib konuları ele alındı.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
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