Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan yardımcısı Fontelles ile görüştü
02.04.2020 - 15:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles,
693255 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/693255.aspx
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