Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, TBMM Başkanı seçimi ile gündemin seçim kısmında bulunan diğer seçim işlerini yapmak için 7 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
02.07.2020 - 14:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığı için toplanamadı.
Kaynak: AA
Etiketler : TBMM Genel Kurulu,başkanlık divanı,
715133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/715133.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER