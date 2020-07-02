Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, TBMM Başkanı seçimi ile gündemin seçim kısmında bulunan diğer seçim işlerini yapmak için 7 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.