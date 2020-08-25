Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis’in Ahlat ilçesine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta
25.08.2020 - 14:52 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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