Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Değerli kardeşimiz, zarif arkadaşımız Markar Esayan’ı kaybettik. Çok değerli bir insan, çok güzel bir arkadaştı. Başımız sağolsun.”