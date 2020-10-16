AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Değerli kardeşimiz, zarif arkadaşımız Markar Esayan’ı kaybettik. Çok değerli bir insan, çok güzel bir arkadaştı. Başımız sağolsun.”
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Değerli kardeşimiz, zarif arkadaşımız Markar Esayan’ı kaybettik ”
16.10.2020 - 19:39 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Değerli kardeşimiz, zarif arkadaşımız Markar Esayan’ı kaybettik. Çok değerli bir insan, çok güzel bir arkadaştı. Başımız sağolsun.”
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Çelik,
739466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/739466.aspx
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