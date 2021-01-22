Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır.

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor.

2021 yılında tüm bu çalışmaları daha da ileriye taşıyarak devam ettireceğiz.

Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor

Amacımız Türkiye'nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı oyuncu olarak girmesini sağlamaktır.

2020 yılında kurulan şirket sayısı, salgına rağmen yüzde 20 artarak 101 bin 318'e ulaştı.

Serbest piyasa ekonomisi için attığımız adımların etkisi yansımaya başladı.

Ülkemizin küresel ihracattaki payı geçtiğimiz yılın ocak-ekim verileri itibarıyla ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,03 seviyesine çıktı

Tüketici güven endeksi ocakta yüzde 4 artarak yükseldi.

Kur cephesi nispeten istikrar kazandı, yurt dışındaki yatırımcıların taleplerinin artmaya başladığını görüyoruz.

Ülkemizi bir yatırım, üretim, teknoloji üssü yapacağız. Sizler iş insanları olarak eğer yurt dışından ülkemize yatırımcı çekecek olursanız bu Türkiye'yi yeniden 23,5 milyar dolar yükseldiğimiz dönemlere getirir.

Uluslararası gerek yatırımcı gerek şirketleri biz senede bir hatta 2 kez ülkemize davet edip onlarla ülkemizde görüşmelerimizi yaparız. Onlara ülkemizdeki yatırım imkanlarının neler olduğunu anlatmak suretiyle onları bu yatırımlara ama finans sektöründe anlatmamızda fayda var.

Ekonomi ve hukuk alanındaki kapsamlı reform paketini yakında paylaşacağız.

Yüksek faize kesinlikle karşıyım. Yatırımcıların mesajları önem taşıyor.

Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim.