Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuaför ya da güzellik merkezi gibi iş yerlerinin deri altına işlem uygulama yetkisinin bulunmadığına işaret eden Çağıcı "Bu tür işlemler sağlık kuruluşlarında sadece dermatoloji, plastik cerrahi ya da kulak burun boğaz uzmanı hekimler ile Sağlık Bakanlığı sertifikalı medikal estetik hekimleri tarafından yapılabilir. Güzellik merkezleri gibi yetkisiz yerlerdeki uygulamalar sakıncalıdır. Dolgu, botoks veya gençlik aşısı gibi uygulamaların ardından tedaviye dirençli nodüller oluşabilir ve bu nodüllerin teşhisi ve tedavisi oldukça zor olabilmektedir" dedi.

ÖNCE DİPLOMAYI GÖRÜN

“Botoks, gençlik aşısı gibi işlemler öncesi şüphe duyanlar mutlaka doktorun diplomasını görmek istesinler” diyen Prof. Dr. Çağıcı “Sertifikalı ürünlerin de kullanılması çok önemli. İlaçlardan da kaynaklı sorun yaşanabilir. İşlemin yapıldığı yer güzellik merkeziyse ve uygulamayı gerçekleştiren kişi doktor değilse kasten adam yaralama suçu var demektir. Başvuranın sıkıntı yaşadığı birçok olay var. Hepsi de basına yansımıyor" diye anlattı.