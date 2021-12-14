Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron Varyantına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, 77 ülkenin Omicron vakalarını bildirdiğini söyleyerek, "Gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.

"77 ÜLKE ŞU ANDA OMICRON VAKALARINI BİLDİRDİ"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs salgınının son durumuna yönelik basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus konuşmasında, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.



DSÖ'DEN OMICRON'UN HAFİFE ALINMAMASI UYARISI

İnsanların Omicron'u hafife almasından endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Omicron'un hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Ghebreyesus, "Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile çok sayıda vaka, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha zor duruma sokabilir" ifadelerini kullandı.



Aşının ülkeleri krizden çıkmasını tek başına sağlamayacağını belirten Ghebreyesus, sosyal mesafenin, maske takmanın ve hijyenin önemine vurgu yaptı. Ülkeler arasında Covid-19 aşılama oranlarında hala büyük bir eşitsizlik olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "41 ülke hala nüfuslarının yüzde 10'unu aşılamayı başaramadı, 98 ülke yüzde 40'a ulaşmadı. Aynı ülkedeki nüfus grupları arasında da önemli eşitsizlikler görüyoruz" dedi.



Ghebreyesus, "Eğer eşitsizliği sonlandırırsak Covid-19 salgınını sonlandırırız. Eğer eşitsizliğin devam etmesine izin verirsek salgının devam etmesine izin vermiş oluruz" diye konuştu.

Pfizer, Omicron'a karşı yüzde 89 etkili ilaç üretti ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüsün omicron varyantı için geliştirdiği ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı.

Uzmanlar Omicron açıklaması: Ocak ayında pik seviyeye ulaşılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Güney Afrika’dan dünyaya yayılan yeni varyant Omicron’un Türkiye’de 6 kişide görüldüğü yönündeki açıklamalarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, yeni varyantın bir ay sonra Türkiye’de hakim güç olacağını ifade ederek, “Ocak ayı gibi yeni varyantın pik yapacağı bir döneme gireceğiz.” dedi.

Aşıların Omicron'a karşı yüzde 46,7 koruma sağladığı kanıtlandı İngiltere'de araştırmacılar dünya genelinde yaygın olarak kullanılan aşıların Omicron varyantında yüzde 46,7 koruma sağladığını, ciddi hastalığı önlemede ise aşının yüzde 84 oranında koruma sağladığını ortaya çıkarıldı.