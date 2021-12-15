Türkiye Gazetesi

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), güncellenen risk değerlendirme raporunu yayımladı. Buna göre koronavirüsün Omicron varyantının 2022'nin ilk iki ayında Avrupa kıtasında baskın varyant olmasını bekli.

ŞU AN BASKIN VARYANT DELTA

ECDC'nin güncellenen risk değerlendirme raporunda, varyantın gelecek birkaç ay içinde Avrupa ülkelerinde çok hızlı yayılacağı beklentisine yer verildi. Raporda, Delta'nın şu anda baskın varyant olarak devam ettiği ancak Omicron'un Avrupa'da gelecek yılın ilk iki ayı içinde baskın hale gelmesinin yüksek ihtimal olduğu vurgulandı.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, Omicron'un hızla yayılma ihtimalini "çok yüksek" gördüklerini söyledi.

Ammon, "Omicron'un daha önce Delta varyantını dikkate alan öngörülere ek olarak ölümler ve hastaneye kaldırılanların sayılarını artıracağının çok yüksek ihtimal dahilinde olduğu düşünülüyor." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söylemişti. Birçok Avrupa ülkesinde kasım sonunda Omicron varyantının tespit edilmesi üzerine salgın tedbirleri artırılmıştı.

Omicron varyantı Balkanlar'a da sıçradı Hızla yayılan Omicron varyantının Hırvatistan ve Slovenya'da ortaya çıkmasının ardından Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da da görülmesi bekleniyor.

DSÖ'den omicron uyarısı: Hafif semptomlar aldatmasın salgın bitmeyecek Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı uyardı. DSÖ yeni varyantın, diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediğini bildirdi.

DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması DSÖ, Omicron varyantının 77 ülkeye yayıldığını söyleyerek, salgının daha önce hiçbir mutasyonda görülmemiş bir hızla bulaştığını bildirdi.