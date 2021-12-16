Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Ulusal Bebek Dostu Hastane Denetçisi ve Doğuma Hazırlık Eğitmeni Sultan Torun, her ne şartta olursa olsun anne sütüne güvenilmesi gerektiğini belirterek "Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalarda anne sütünde koronavirüs tespit edilmedi” dedi.

Korona şüphesi olan veya testi pozitif çıkan lohusa annenin de bebeğini emzirebileceğini anlatan Torun “Anne pozitif olmasına rağmen genel sağlığı yerindeyse maske, önlük, eldiven ve dezenfekte kurallarına uyarak emzirmeye devam etmelidir. Eğer sağlığı yerinde değilse, hijyen kurallarına uyarak anne sütü sağılmalı ve bebeğe verilmelidir” diye anlattı.

Anne karnından korona kaptı, apandisiti patladı Hamileyken koronavirüse yakalanan ve karnındaki bebeği sezaryen ile alınan kadının, dünyaya gözlerini yeni açan oğlu Hamza Ali'nin apandisiti patladı. Dört günlükken ameliyat edilen Hamza Ali bebek, dünyadaki 3. örnek olarak tıp literatürüne girecek.