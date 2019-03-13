Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Futbol Federasyonu, radikal bir karar aldı. Riva’da bulunan Merkez Hakem Kurulu, nisan ayı içinde TFF’nin Beylerbeyi’ndeki tesislerine taşınmış olacak. VAR kompleksi Riva’da mevcut hâliyle hizmet vermeye devam edecek. Ancak MHK diğer bütün birimleri ve personeliyle Riva’yı boşaltıyor. Beylerbeyi’ndeki tesislerde ise tadilat ve hazırlıklar başladı. MHK toplantılarını, hakemlerle görüşmelerini, eğitimi bundan böyle yeni hazırlanan yerde yapacak. TFF’ye kulüp yöneticileri artık çat kapı MHK ya da hakemlerle karşı karşıya gelemeyecek. Millî takım ile ilgili birimler Beylerbeyi’ndeki odaları boşaltmaya başladılar.

KOÇ PARMAK BASMIŞTI

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 14 Şubat’ta düzenlediği basın toplantısında; MHK’nın Riva’da bulunmaması gerektiğinin söyleyerek “TFF’nin yapılanma şeklinde bir problem var. Türk futbolunun, herkese eşit mesafede yönetildiği kanısı artık son derece uzak. Türk futbolu, 90’ların sonundan başlayarak lobilerle yönetilir duruma gelmiştir. TFF’nin oluşma şeklini her zaman eleştirdim. TFF’deki herkesin renk bağlılıklarını geride bırakması gerekiyor. MHK’yı kulüpler oluşturmalı. Kulüpler TFF için değil, TFF kulüpler için var. MHK’nın bağımsız karar alabilmesi için TFF binasında bulunmamalıdır” demişti.

Yazmıştık, haklı çıktık!

Kulüp Başkanları Riva’yı mesken tuttu!

Hafta geçmiyor ki; şöyle bir haber kulağımıza gelmesin!

Maçının CD’sini alan kulüp başkanı soluğu Riva’da alıyor.

Maç, MHK’ya izlettiriliyor. Sonra gözlemci uyarılıyor, hakemin notu düşürülüyor. Kulüp başkanına hakem ve gözlemcinin uzun süre dinlendirileceği söyleniyor.

Kulüp Başkanı, bu başarısını sağda solda ve hakemlerin de kulağına gidecek şekilde seslendiriyor.

Vah benim Türk hakemliğim vah!

Artık hakemlerin performansını veya notunu kulüp başkanları belirliyor.

Kurallardan hakem anlamıyor, gözlemci hiç anlamıyor.

Demek ki; kulüp başkanları kuralları, yorumları, talimatları yemiş yutmuş!

Ne yazık ki acı olan şu; “doğru olan” hakem kararları, kulüplerin gücüne göre “yanlışa” dönüştürülüyor. > Ömer Faruk Ünal