Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbekistan maçı öncesi konuşan A Millî Takım'ın teknik patronu Şenol Güneş, “Fransa ve İzlanda maçlarında kimlerin oynayabileceğine bakıyoruz. Kadromuz geniş şu anda. Özbekistan maçı kadrosunda da baya değişiklik olabilir. Cenk Tosun, Ozan Kabak yok. Hasan Ali, Mahmut ve Okay’ın rahatsızlıkları var. Burak ve Hakan da olmayacak ayrıca” dedi. Güneş, “Elimizdeki kadroda bireysel becerileri iyi olan oyuncular var ancak bunun takım oyunu içerisinde de iyi olması gerekiyor. Topu dolaştıracak durumda değilseniz bireysel beceri kullanmanız gerekiyor. Biz birçok oyuncumuzu görmek istiyoruz. Yarın (bugün) da öyle olacak" sözlerini kullandı.

Özdemir'e başarılar

Yeni TFF Başkanı ve yönetimine başarılar dileyen Güneş, “Nihat Özdemir ve ekibine hayırlı olsun. İçlerinde tanıdıklarım var. Yabancılık çekme durumumuz yok. Hedefimiz Türk futbolunun gelişimi. Hamit Altıntop oyunculuk kariyeri ve kişilik olarak herkesin takdir ettiği bir insan. Ona başarılar diliyorum ve elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum” derken basın toplantısına katılan oyunculardan Merih Demiral ise, “Takımdaki ortam çok iyi. İnşallah bunu önümüzdeki Fransa ve İzlanda maçlarına yansıtır ve iyi sonuçlar alırız. Çok önemli futbolcuları var" şeklinde konuştu.

Son prova Özbekistan’la

A Millî Takım, hazırlık maçında bu gece Özbekistan ile Alanya’da karşı karşıya gelecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Türkiye, bu maçın ardından EURO 2020 elemelerinde Fransa ve İzlanda ile kritik maçlara çıkacak.

BELÖZOĞLU: Futboldan vazgeçemem

A Millî Takım’ın kaptanı 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, futbolu bırakıp bırakmayacağıyla ilgili soruya, “Sezonun bitmesiyle beraber bazı yorgunluklar oluyor tabii. Yaş ilerledikçe karşınızdaki engeller de artıyor. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Millî takım kampından sonra bir karar vereceğim. Ya bırakacağım ya da 1 sene daha futbol oynayacağım. Her ne karar alırsam alayım mutlaka futbolun içinde olacağım” cevabı dedi.