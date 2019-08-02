Fenerbahçe, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçecek olan Türüç ile 3 yıllık anlaşma sağlanılacağı öğrenildi. İşte kulüpten yapılan açıklama:
BAŞA DÖN
Fenerbahçe, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçecek olan Türüç ile 3 yıllık anlaşma sağlanılacağı öğrenildi. İşte kulüpten yapılan açıklama:
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Kayserispor,Deniz Türüç,