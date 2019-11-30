Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ın Avrupa’da beş maçlık mağlubiyet serisine Slovan Bratislva’yı 2-1 yenerek son verirken 90+2’de attığı penaltı golüyle zaferi getiren Âdem Ljajic de kendine geldi. Geçen sezon 9 gol atıp 12 golün asistini yaparak takımın en skorer futbolcusu olarak öne çıkan Boşnak futbolcu, gösterdiği üstün performansı sayesinde de 6,5 milyon avroluk bonservisinin alınmasını sağlamıştı. Ancak Beşiktaş gibi o da sezona kötü başladı. Bratislava karşılaşması öncesinde dokuz maçta fileleri havalandıramayan Ljajic, son haftalarda Abdullah Avcı tarafından sık sık yedeğe çekilmişti. Perşembe akşamı da maça kulübede başlayan yıldız futbolcu, oyuna girince hem takımı canlandırdı hem de uzatmalarda attığı golle zaferi getirdi. Böylece bireysel olarak büyük moral kazandı.



> Avcı’ya teşekkür

Siyah-beyazlıların dün yaptığı idman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı’yla bir araya gelen Ljajic, mutluluğunu hocasıyla paylaştı. Braga maçında penaltıyı kaçırmasına rağmen Bratislava karşısında galibiyeti getiren vuruşu kullanmasına izin verdiği için Avcı’ya teşekkür eden 28 yaşındaki futbolcu “Bu gol benim için büyük anlam taşıyor. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim” dedi. Bazen psikolojik olarak hassas dönemlerden geçtiğini belirten Ljajic “Böyle dönemlerde attığım bir gol beni kendime getiriyor. Bundan böyle çok daha iyi olacağım göreceksiniz” dedi. Oyuncusundan memnun olan Abdullah Avcı da “Sen bu takımın yıldızısın. Sana çok ihtiyacımız var. Takıma katkı sağlayacağından şüphem yok” diyerek oyuncusuna güven aşıladı.



Şimdi hedef Kayseri

Ligde ve Avrupa’da üst üste toplam beş maçını kazanan Beşiktaş, Süper Lig’de pazartesi günü Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Tedavileri devam eden Dorukhan, Douglas, Ruiz, Atiba ve Kartal Yılmaz idmanda yer almadı.



GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Koç’tan ziyaret

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi ziyaret etti. Aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olan Koç ile Çebi, Beşiktaş’ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çebi, ziyaretin sonunda Rahmi Koç’a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.



CANER VE ROCO

En iyilerde iki Kartal

Slovan Bratislava’yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta iki oyuncu UEFA Avrupa Ligi’nde 5. haftanın en iyi ilk on birine seçildi. Enzo Roco ve Caner Erkin de yer aldığı listede Porto’da oynayan Beşiktaş’ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar da yer aldı.



BAŞKAN DA KATILACAK

Divan günü

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak. Ahmet Nur Çebi’nin ilk defa kulüp başkanı olarak katılacağı toplantı, Vodafone Park’taki toplantı alanında saat 10.30’da başlayacak. Toplantıda denetim kurulunun raporu da sunulacak.