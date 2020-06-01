Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün resmî Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İçinde bulundukları maddi sıkıntıların boyutlarını ortaya döken Çebi "Kulübümüzün yaklaşık 600 milyon TL geliri vardır ancak giderimizin 900 milyon TL olduğunu vurgulamak istiyorum. Yılda 300 milyon TL açık veriyoruz. Ayda 25 milyon TL açıkla kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz. Bu durum, bugüne kadar yapılan borçlanmanın verdiği faiz yükü ve yapılmış olan büyük kontratların dayanılmaz olan ağırlığından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

UEFA yasağı kalktı

Konuşmasında Avrupa'ya gitmenin yolunu açtıklarını söyleyen Çebi "Göreve geldiğimiz ekim ayının son on gününde, hızlıca 120 milyon TL bulunarak ödemeler yapılmış, temiz kâğıdı alınmış ve Avrupa'ya gitmemizin önündeki engel şimdilik kaldırılmıştır. Bu konuyla ilgili şunu belirtmek istiyorum. Bu süreç eylül ayı sonunda tamamlanması gerekirken eski yönetim seçim sebebiyle bunu ekim ayına ertelemiştir. Pandemi sebebiyle kulübün gelir kaybının yüzde 70'in üstünde olacağını tahmin ediyoruz. Son iki buçuk ayda 166 milyon lira gelirden olduk" dedi.

Bankalarla yeniden

Koronavirüs sürecinin Beşiktaş'a ağır bir yük getireceğini belirten Çebi "Yaklaşık yedi aylık görev süremiz boyunca 380 milyon lira kaynak oluşturduk. Bu kaynak, bankalara gelen bütün gelirlerimizin dışında oluşturduğumuz bir kaynaktır. Geldiğimiz günden bu yana 8 ayı bulan maaş ödemeleri yaptık. Eski yönetim döneminden kalan 3-4 ay geriden gelen personel maaş ödemelerinin ancak bir ayını kapatmış bulunuyoruz" bilgisini verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, bankalarla yeni bir anlaşma yapmak için görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜŞMELER SEZON SONU

Feda bekliyoruz

∂ Futbolculardan pandemi sürecinin oluşturduğu ve gelecekte de oluşturabileceği sıkıntılar konusunda destek istediklerini belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yeni dönemdeki bütçemizin daha makul olması adına, futbolcularımızla yola devam etme isteğimizle beraber sezon sonunda görüşmelerimizi yapacağımızı kendilerine ilettik. Her birinin bu konuda samimi ve istekli olacağına inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.

KENDİMİZ YETİŞTİRECEĞİZ

Amatörler için proje

Amatörler branşların yılda 80 milyon lira gidere yol açtığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Amatörlerden kopmak ve uzaklaşmak istemiyoruz ancak 10 yılda borcun 1 milyar lirasına sebep oldular. Sporcuların altyapıdan çıkarıldığı bir yapı ortaya koymalıyız. Basketbolda transfer yasağı vardı. Bütçeyi yarı yarıya düşürdük. Amatörlerle ilgili mesajı basketbolda vermiş olduk" dedi.

Sergen Hoca büyük bir şans!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, her zamankinden çok altyapıya eğileceklerini söylerken "Sergen Yalçın hocamız oluşturmak istediğimiz sistemde en büyük şansımız. Kendisi altyapıdan gelerek şampiyon olmuş bir sporcu. Gençlere onu örnek göstereceğiz. Bundan sonra özümüze dönmek, özellikle gençlerden hizmet alarak ve onları başka takımlara satarak gelir elde etmek çok önemli. Metin-Ali-Feyyaz dönemini de hatırlarsak yapmak istediğimiz şeyin doğru olduğunu anlarız" dedi.

> Köprülü köprü olacak

"Kabiliyetli, genç, terbiyeli futbolcularla yeni bir Beşiktaş oluşturacağız" diyen Başkan "Hocamızla beraber altyapıdan gelecek çocuklara önem vereceğiz. U-19 Akademi Takımı'mızda başarıyla çalışmış olan Ozan Köprülü'yü alt ve üst yapı arasında köprü olması amacıyla Sergen Yalçın'ın ekibine dâhil etmemiz, hocamızın bu durumu benimsemesi, bizim öze dönerek gençlerle yol alacağımızın işaretidir. Bunda başarılı olmak zorundayız" dedi.

FENER İDDİALARINI

Dorukhan yalanladı

∂ Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz'ün, Fenerbahçe'ye gideceği şeklinde iddialar çıkmıştı. Yıldız oyuncu bu iddialar üzerine sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an tek amacım özlediğim formama kavuşmak" ifadelerini kullandı.

ÇEBİ'DEN İNCİLER...

*Bu sıkıntılı dönemde sponsorlarımızın önemi daha da iyi anlaşıldı. Nostaljik bir sponsorumuzla yeniden birlikte olacağız. Bunu bir kaç gün içerisinde açıklayacağız.

*Vodafone Park'-ta UEFA standartlarına aykırı ses ve müzik düzeni olduğu için stadın açıldığı günden bu yana cezalar ödendiğini şaşırarak öğrendik. Bu sorunu çözdük.

*Stadımızın kapasitesini artırıyoruz. Kale arkasındaki koltukları kaldırıp, ayakta maç izlenmesi için Bakanlığa başvuruda bulunduk. Yakında bu konuda sonuç alacağız.

*Akatlar 1903 isimli mekânımız geldiğimiz günden hemen sonra mühürlendi. Yeniden geri aldık. Tadilatlar korona sürecinden sonra bitecek ve Akatlar 1903'e kavuşacağız.

*Futbolda her şey para değil. Üst üste iki şampiyonluğumuzda bütçe 52 ve 67 milyon avroydu. Dördüncü bitirdiğimiz 2017-18 sezonunda ise 92 milyon avro harcandı.

*Ajdin Hasic sportif başarıda destek ve ekonomik olarak bize fayda sağlayabilecek bir isim. Onunla yapılan 2 milyon avroluk sözleşmeyi 1 milyon avroya indirdik.

*Mesut Bakkal beyefendinin belirttiği gibi 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmemizle ilgili müracaatımıza en kısa zamanda cevap verilmesini arzu ediyoruz.