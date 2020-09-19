Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği yıldız isimlerden birisi olan Cengiz Ünder, Premier Lig’e adımını attı. Roma’daki başarılı performansının ardından Ada’nın yolunu tutan genç yıldız, bir diğer millî oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün de formasını giydiği Leicester City için dün Roma’da FIFA onaylı Villa Stuart Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Yıllık 3,3 milyon avro

∂ Roma’dan Leicester’a 3 milyon avro bedelle kiralanan Cengiz’in satın alma opsiyonu 25 milyon avro olacak. 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak Cengiz ilk yıl 3, sonraki yıllarda ise 3,3 milyon avro ücret alacak. İmzaların atılmasıyla birlikte Buca altyapısından birlikte yetişen, Altınordu’da parlayan Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü yıllar sonra aynı forma altında buluşmuş olacak.

Roma’da ikiye katladı

Roma’da, 70 resmî maça çıkan Cengiz Ünder, 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Cengiz, 2016’da Altınordu’dan Başakşehir’e transfer olmuş, 1 sezon sonra 14 milyon 250 bin avro bonservis bedeliyle Roma’ya gitmişti.