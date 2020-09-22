Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Gökhan Töre ile anlaşan ve bir sağ bek bir de forvete kalan Beşiktaş, yeni kanadını da İngiltere’de buldu. Ada basını da DeaAndre Yedlin haberini duyurdu. Yönetim, bir süredir görüşme hâlinde olduğu Newcastle United’ın 27 yaşındaki sağ beki için hem oyuncu hem de kulübüyle söz kesti. İngiliz basını “Yedlin, Newcastle’nin yeni sezon planlamasına uymuyor ve Süper Lig devi transferi bitirmek üzere” diye yazdı. Bir sezon daha mukavelesi bulunan Yedlin’in güncel piyasa değeri 6,5 milyon avro.

Olmazsa Koita...

Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözü ise sağ bekten ziyade forvet transferinde. Sonuç odaklı futbolda golcü eksikliğini özellikle Antalyaspor maçında fazlasıyla hisseden siyah-beyazlıların öncelikli hedefi Atletico Madrid forması giyen Niko Kalinic. Otuz iki yaşındaki Hırvat oyuncu kulübüyle bonservis problemini çözerse imzalar atılacak. Bu arada Kalinic’in olmaması durumunda ise Kasımpaşa’da ücretinde iyileştirme istediği için kadro dışı bırakılan Koita için de son bir defa masaya oturulması gündemde.

Rio Ave hazırlığı

Haftayı Antalyaspor beraberliği ile bitiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda perşembe günü Portekiz ekibi Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kartallar bir buçuk saat süren idmanı yarım sahada üçlü turnuva ile tamamladı.