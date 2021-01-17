Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı kentin birçok ilçesini beyaza bürürken, bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı stattaki son durum done ile görüntülendi. Yılın ilk derbisine sahne olacak Vodafone Park’ın kardan etkilenmemesi için alttan ısıtmalar devreye sokulmuştu. Maça saatler kala drone ile çekilen görüntülerde alınan tedbir nedeniyle kar tutmadığı görüldü.

Zeminde sorun yok

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, dev derbide Galatasaray’ı konuk edecek. İki gündür İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrası gözler Vodafone Park zeminine çevrilmişti. Dün geceden itibaren stat görevlileri, saha zeminin korunması için dünden beri hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, mücadelenin oynanmasına sayılı saatler kala zemin maç için geçer not aldı.

Hibrit çime sahip olan Vodafone Park’ın alttan ısıtmalı zemin sistemi de bulunuyor.