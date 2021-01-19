Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yayımladığı geçmiş olsun mesajın, "Ayak bileğinde kırık oluşan Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.