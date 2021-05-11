Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Ümit Öztürk, Fenerbahçe - DG Sivasspor maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek ve Denizlispor - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.