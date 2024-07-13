Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mehmet Büyükekşi'den kulüplere: Destek istiyorum

Mehmet Büyükekşi'den kulüplere: Destek istiyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Büyükekşi&#039;den kulüplere: Destek istiyorum
Türkiye Futbol Federasyonu, Seçimler, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı takvimi çalışmaları doğrultusunda İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri 18 Temmuz’da yapılacak. Aday adaylığı süreci tamamlandı ve üç isim onay aldı. Onlar da mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve önceki gün adaylıktan çekildiğini açıklayan UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı. Erdal Alkış ise yeterli şartları sağlayamadı. Şimdi ne olacak?

Büyükler tarafsız!

Adaylıkları kabul edilen bu üç isim seçime kadar 65 delegenin imzasını toplayıp seçime girebilecek. Büyüklerden G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş henüz rengini belli etmezken Trabzonspor’un eski başkanları olan İbrahim Hacıosmanoğlu’nu desteklediği belirtiliyor. Mehmet Büyükekşi ise kalan projelerini tamamlamak adına kulüplerden kendine destek vermelerini istiyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ferdi ve Barış Alper'e İngiliz övgüsü! Olağanüstü, korkusuz...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ferdi ve Barış Alper'e İngiliz övgüsü! Olağanüstü, korkusuz... - SporFerdi ve Barış Alper'e İngiliz övgüsü: Olağanüstü, korkusuzKartal'a kral golcü! Beşiktaş Ciro İmmobile'ye sonunda kavuştu - SporKartal'a kral golcü! Beşiktaş Ciro İmmobile'ye kavuştuTrabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş Macaristan'daki kampa katıldı - SporTrabzonspor'un yeni transferi kampa katıldıTFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "2011'in şampiyonu Trabzonspor'dur" sözleri olay oldu - SporTFF Başkan adayının sözleri olay olduBeşiktaş Immobile'yi resmen duyurdu - SporBeşiktaş Immobile'yi resmen duyurduTrabzonspor 20 yaşındaki Ognjen Bakic'in sözleşmesini fesh etti - SporTrabzonspor KAP'a bilidirdi! Karşılıklı anlaşıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...