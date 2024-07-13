Mehmet Büyükekşi'den kulüplere: Destek istiyorum

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı takvimi çalışmaları doğrultusunda İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri 18 Temmuz’da yapılacak. Aday adaylığı süreci tamamlandı ve üç isim onay aldı. Onlar da mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve önceki gün adaylıktan çekildiğini açıklayan UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı. Erdal Alkış ise yeterli şartları sağlayamadı. Şimdi ne olacak?

Büyükler tarafsız!

Adaylıkları kabul edilen bu üç isim seçime kadar 65 delegenin imzasını toplayıp seçime girebilecek. Büyüklerden G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş henüz rengini belli etmezken Trabzonspor’un eski başkanları olan İbrahim Hacıosmanoğlu’nu desteklediği belirtiliyor. Mehmet Büyükekşi ise kalan projelerini tamamlamak adına kulüplerden kendine destek vermelerini istiyor.