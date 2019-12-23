Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - 2018 Haziran’da 364 bin araçlık park, 2019 Eylül sonu 280 bin araca indi. Hatta yıl sonu kapanışının 250 bin civarında ön görüyoruz” dedi. Kara şöyle devam etti: Uzun dönem kiralamanın geçmiş dönemi yüzde 95 oranında avro üzerinden şekilleniyor, bunun da doğal bir sonucu olarak sektörün finans kurumlarına olan borçlanması da avro cinsinden oluyordu. Bu dönemde ani kur yükselmesi sonucunda sektör borçlarının artması ile teminat olarak kabul edilen araç bedellerinin TL olarak yerinde sayması, finans kuruluşları nezdinde bir teminat açığı olarak görüldü. 2019’un ikinci çeyreği ile beraber kurların daha stabil hâle gelmesi ve ikinci el araç değerlerinin yükselmesi, teminat oranlarını olması gereken seviyelere taşıdı. Yine bu dönemde kamu yönetimi, finans kurumları, servis sağlayıcılar ile birlikte tüm ekosistem çok iyi bir sınav verdi. Bütün paydaşlarımızın eksiksizce DRD ismine olan samimi güvenlerini hep yanımızda hissettik, bu da bize ekstra bir sorumluluk yükledi.