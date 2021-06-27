Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,43 inçlik AMOLED ekrana sahip cihaz 48 MP ana kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP makro kamera olmak üzere üçlü kamera dizilimiyle geliyor. Oppo A74 modelinde çekeceğiniz fotoğraflardaki ayrıntıları belirginleştirmek için 15 farklı filtre bulunuyor. Bununla birlikte Yapay Zekâ Sahne Geliştirme özelliğiyle dikkat çeken Oppo A74'ün kamerası, bitkileri, manzarayı, yiyecek-içecekleri, güneşin doğuşu ya da batışı gibi farklı senaryoları otomatik olarak tanıyarak çekimin kalitesini yükseltiyor ve otomatik olarak parlaklığı artırıyor. Akıllı telefonun 16 MP çözünürlüğe sahip ön kamerası da Yapay Zekâ Güzelleştirme Modu ile desteklenmiş. Böylelikle fotoğraflarda cilt dokusu bozulmuyor ve kusurlar otomatik olarak gideriliyor. Ayrıca Oppo A74 ile oluşturduğunuz videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce Soloop uygulaması ile bir klip hâline getirebiliyorsunuz.

72 DAKİKADA TAM ŞARJ

Akıllı telefon 5.000 mAh pili ve 33 W hızlı şarjı özelliğiyle yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz.

FİYATI 3.499 TL

Oppo A74'te yer alan Uygulama Kilidi ile akıllı telefonunuzu birine vermeniz gerektiğinde ya da uygulamalarınıza başkalarının erişmesini istemediğiniz durumlarda şifre atayabiliyorsunuz. Başkalarının bu dosyalara erişimini engellerken, Oppo'nun özel kasasıyla özel fotoğraflarınızı, videolarınızı ve dokümanlarınızı saklayabiliyorsunuz. Eğer fiziksel güvenliğinizi tehdit eden acil bir durum varsa Oppo A74 Tüm Acil Durumlar SOS özelliğini de sizlere sunuyor. Güç tuşuna art arda beş kere basınca acil yardım hizmetleri sunan numaralara ulaşmak için hızla hat buluyor, SOS sinyali gönderebiliyor, önceden belirlenmiş acil durum detaylarını görebiliyor ve akıllı telefonu çağrı cihazına dönüştürebiliyorsunuz. Cihazın fiyatı 3.499 lira.

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