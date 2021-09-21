Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Fatih'te bulunan bir iş hanının deposunda arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada yasa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz bulundu.

Depoda saklanan kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihazla ilgili 1 kişi hakkında gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem uygulandı.

Kripto para dünyasına yerli borsa: ABStocks Kripto para dünyasında tamamen yerli ve millî borsa olan ABStocks, AB Grup Holding’in 4 milyon dolarlık yatırımı ile hayata geçti.