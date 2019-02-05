Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman hayatını kaybetti. İş kadını Nazire Dedeman 70 yaşındaydı. Dedeman, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.
Nazire Dedeman hayatını kaybetti
05.02.2019 - 12:10 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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602540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602540.aspx
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