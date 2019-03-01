Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ile Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek  kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin yağış alan kesimlerinde karla karışık  yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinden itibaren 700  metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40  santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve  Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Aralıklarla etkili olacak kar yağışlarının oluşturabileceği buzlanma  ile don, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara  karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

İç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus  ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim  normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta  kuvvette eseceği öngörülüyor.