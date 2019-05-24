Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde yağış öncesi etkili şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu.

ETKİSİNİ NE KADAR SÜRDÜRECEK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’ndeki uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sabah erken saatlerinde itibaren uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.





BAZI BÖLGELERDE DOLU YAĞDI

İstanbul'un bazı bölgelerinde de dolu etkili oldu. Doluya yolda yakalanan sürücülerin araçlarını yol kenarlarına ve kapalı alanları çektiği görüldü.

ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Pendik ilçesinde Aydınlı caddesi alt geçidinde mahsur kalan minibüs içindeki vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Minibüsün içinin yarıya kadar su ile dolduğunu belirten vatandaş, "Geçeriz dedik bir anda su üstteki mangallara kadar geldi, arabanın içi de su dolmaya başladı kaldık orada. Araba zaten komple istop etti öyle kaldık. Arabanın içi yarıya kadar su aldı, altı kişi vardı arabada" dedi.

YER YER SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

Trakya (Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ) ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında) yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi öngörülüyor.