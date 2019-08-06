Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29 
İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37 
Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25 
Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 