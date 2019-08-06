Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37

Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38