Öğle saatlerinde Balıkesir semalarında 7 uçaktan oluşan Türk Yıldızları bir gösteri yaptı. Güzel ve açık havayı fırsat bilen vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın geçişini fotoğraflamaya çalıştılar.
Türk Yıldızları Balıkesir semalarında
06.09.2020 - 15:31 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 6 Eylül Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri kapsamında yaptıkları gösteri ile şehri selamladılar.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk Yıldızları,Balıkesir,
729971 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729971.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER