Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde Balıkesir semalarında 7 uçaktan oluşan Türk Yıldızları bir gösteri yaptı. Güzel ve açık havayı fırsat bilen vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın geçişini fotoğraflamaya çalıştılar.