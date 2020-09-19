Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akyarlar Sahili'nde düzensiz göçmen taşıyan bir fiber teknenin karadan biraz açıldıktan sonra su alarak batmaya başladı. Teknede bulunan 19 düzensiz göçmenden birisi denizde boğularak, diğeri de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

17 düzensiz göçmenin sağı olarak kurtarıldığı olayda Akyarlar koyunda bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde denize düşen düzensiz göçmenlerin çığlıkları koyu inletti.