Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur’da yeni Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Cumhuriyet Caddesi’nde denetleme yaptı. Denetim sırasında bir otomobili durduran ekipler araçta bulunan 3 kişiye neden dışarıda olduğu sordu. İş yerinde temizlik yaptıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının olduğunu bilmediklerini iddia ettiler. Kendilerine açıklama gelmediğini söyleyen vatandaş, ”Hafta içi olduğunu bilmiyorduk. 21.00’dan sonra yasak olduğunu biliyorduk ama paket servisin serbest olduğunu söylediler. Bunun için hiçbir açıklama, yazı gelmedi bize” dedi. Araçta bulunan bir başka şahıs ise “Dün yapılan açıklamayı izlemedik. Bir yazı da gelmedi. Dükkanı kapattık çıkıyorduk. Ocağı silip temizlemek uzun sürdü. Bu yüzden dükkânı geç kapattık” diye konuştu.

Ayrıca araç içerisinde yolcu olarak bulunan diğer şahsın ise yapılan GBT sorgusunun ardından asker yoklaması kaçağı olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişiye idari para cezası karar tutanağı tuttu.