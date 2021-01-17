Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makine teknikeri olan ve uzun yıllar ilaç sektöründe çalışan 47 yaşındaki Murat Çetin, 12 yıl önce tanıştığı motor ustasının yanında işbaşı yaptı. Burada işi öğrenen Çetin, 5 yıl boyunca buji, cıvata, kayış, zincir, amortisör ve mekanik birçok atık parçayı biriktirdi. Daha sonra bunları bir araya getirerek motosiklet, tank, asker, baykuş, fotoğraf makinesi gibi 350 küçük figür ve obje yaptı. Ancak daha büyük parçalar elde edince 190 santimetre uzunluğunda ve 250 kilogram ağırlığında bir savaşçı heykel robot yaptı. Yine hayalinde canlandırdığı biri "rock yıldızı" 2 heykel daha yapan Çetin, kentteki kamu kurumlarının da dikkatini çekti. Ürünlerinin "sıfır atık" projelerinde sergilenmesi için davet aldı. Çetin, büyük ilgi gören heykellerine yenilerini eklemek için parçalar biriktirmeye devam ediyor. DÜZCE