Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında İdris Özcan (77) ile Nefise Özcan (81) çiftinden haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaşlı çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı