Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Alem köyünün karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.
Kars'ta bir köy karantinaya alındı
08.03.2021 - 18:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ın Digor ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : kars,karantina,korona,covid,
773129 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773129.aspx
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