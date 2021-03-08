Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Alem köyünün karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.