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Şaşırtan olay! Adamın anüsünden yılan çıktı

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Şaşırtan olay! Adamın anüsünden yılan çıktı

Yaşam Haberleri

Vietnam'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden bir hastanın anüsünden 66 cm uzunluğunda yılan balığı çıktı.

Vietnam'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Karın ağrısı yaşayan biri apar topar doktora koştu. Ağrının sebebini öğrenmek için doktorlar röntgen çekti. Taramalarda hastanın bağırsak bölümünde 66 cm uzunluğunda bir yabancı madde tespit edildi.

Yerel medyanın aktardığına göre, hastane yetkilileri hastanın ismini açıklamazken, hastanın 31 yaşında bir Hint vatandaşı olduğunu ifade edildi.

Şaşırtan olay! Adamın anüsünden yılan çıktı - 1. Resim

Yılan balığının bağırsak duvarından dışarı çıkmaya çalışması üzerine bölgeye zarar verdiğini ifade eden doktorlar, sonda yardımıyla çıkarma girişiminin başarısız olması üzerine karnı kesmek zorunda kaldılar.

Şaşırtan olay! Adamın anüsünden yılan çıktı - 2. Resim

Sağlık görevlileri, hastanın tedavi edilmediği takdirde hayatını kaybedeceğini ve hayatının geri kalanını stoma torbasıyla yaşamak zorunda kalacağını açıkladılar.

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