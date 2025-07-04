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Arkadaşlarıyla iddiaya girdi, ortadan kayboldu! Arama çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arkadaşlarıyla iddiaya girdi, ortadan kayboldu! Arama çalışmalar sürüyor
Kırıkkale, Kızılırmak, Kayıp, Arama Kurtarma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de Suriye uyruklu Ahmet Kanbur, arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu Irmak Virajlar Köprüsü'nden Kızılırmak'a atladıktan sonra kayboldu. Hareketsiz kaldığı fark edilen Kanbur için başlatılan arama çalışmaları, havanın kararmasıyla durduruldu ve sabah yeniden başlayacak.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Irmak Virajlar Köprüsü'nde meydana gelen olayda, Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaş, Kızılırmak kıyısında mola verdi.

Arkadaşlarıyla iddiaya girdi, ortadan kayboldu! Arama çalışmalar sürüyor - 1. Resim

İDDİA ÜZERİNE SUYA ATLADI

İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmet Kanbur (27), arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu köprüden suya atladı. Bu anlar, Ş.Ç.Y. (16) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atlayışın ardından kısa süre içinde su yüzeyinde hareketsiz kalan genci fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşlarıyla iddiaya girdi, ortadan kayboldu! Arama çalışmalar sürüyor - 2. Resim

Dalgıçlar su altında arama çalışması yürütürken, AFAD ekipleri ise botla kıyı boyunca tarama yaptı.

Havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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