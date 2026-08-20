Belediye binasında silah sesleri! 3 kişi yaralandı
Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde silahlı saldırı meydana geldi. Ateş açan saldırganlar kaçarken korkutan olayda 3 kişi yaralandı.
Adıyaman Merkez Petrol Caddesi Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 3 kişi kimliği belirsiz şahıs yada şahısların silahlı saldırısı sonucu 3 kişi vurularak yaralandı.
KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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