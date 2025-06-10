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Feci kaza! Kocaeli'de karpuz yüklü tır devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Feci kaza! Kocaeli&#039;de karpuz yüklü tır devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karpuz yüklü tır devrildi. Feci kazada sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşım aksadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi.

Hakan Sakar idaresindeki 81 ACL 470 plakalı tır, Balçık Mahallesi Vali Muammer Güler Bulvarı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Tepeören kavşağı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kaza! Kocaeli'de karpuz yüklü tır devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - 1. Resim

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Tırda sıkışan E.D, H.B. ile F.D, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı güzergahında ulaşımda aksama yaşandı.

Feci kaza! Kocaeli'de karpuz yüklü tır devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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