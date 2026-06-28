Kayseri'de cami avlusunda sohbet eden iki kişi Mehmet A.'nın saldırısına uğradı. Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun olay yerinde hayatını kaybederken şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Olay, Kocasinan ilçesinde yatsı namazı öncesi caminin girişinde yaşandı. Avluda sohbet eden Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun'a, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A. tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit ile Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de cami avlusunda namazı bekleyenlere saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İncelemenin ardından Yiğit ile Tosun'un cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kayseri'de cami avlusunda namazı bekleyenlere saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Saldırının ardından gözaltına alınan Mehmet A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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