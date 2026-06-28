İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Kayseri'de cami avlusunda namazı bekleyenlere saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de cami avlusunda sohbet eden iki kişi Mehmet A.'nın saldırısına uğradı. Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun olay yerinde hayatını kaybederken şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
Özetle DinleKayseri'de cami avlusunda namazı bekleyenlere sald...
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3. Sayfa 2 dk önce
Kocasinan ilçesinde yatsı namazı öncesi cami avlusunda iki kişi bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- Saldırı, yatsı namazı öncesi caminin girişinde yaşandı.
- Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun sohbet ederken saldırıya uğradı.
- Saldırıyı, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A. gerçekleştirdi.
- Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekipleri, Yiğit ve Tosun'un olay yerinde bulunduğunu belirledi.
- Şüpheli Mehmet A. gözaltına alındı.
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Olay, Kocasinan ilçesinde yatsı namazı öncesi caminin girişinde yaşandı. Avluda sohbet eden Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun'a, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A. tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.
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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit ile Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İncelemenin ardından Yiğit ile Tosun'un cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Saldırının ardından gözaltına alınan Mehmet A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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