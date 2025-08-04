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3 kez uzaya çıkan ''Halk Kahramanı'' Talgat Musabayev hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kazakistan, Kozmonot, Ölüm, Uzay Yürüyüşü, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kazakistan'da bağımsızlığın ilanından sonra üç kez uzaya çıkan Kazak kozmonot Talgat Musabayev, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Halk kahramanı" unvanına sahip ünlü kozmonot Musabayev'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

''ÇALIŞMA HAYATINI SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİNE ADADI''

Tokayev, mesajında, Musabayev'in üç kez uzaya çıkan ve uzay yürüyüşü yaparak başarılarıyla Kazakistan'ı yücelten bir kahraman olduğunu belirterek, "Bütün çalışma hayatını yerli uzay sektörünün geliştirilmesine adadı. Toplumda profesyonelliği ve aktif sivil duruşuyla bilinen Talgat Musabayev'in parlak imajı sonsuza dek kalbimizde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

3 kez uzaya çıkan ''Halk Kahramanı'' Talgat Musabayev hayatını kaybetti - 1. Resim

İLK KAZAK KOZMONOT

Kazakistan'ın Almatı eyaletindeki Kargalı köyünde, 7 Ocak 1951'de dünyaya gelen Musabayev, bağımsız Kazakistan bayrağıyla 1994, 1998 ve 2001 yıllarında uzaya çıktı ve 4 uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Kazak kozmonot olarak kayıtlara geçti.

Musabayev, böylece toplamda 341 gün 9 saat 49 dakika uzayda kaldı. Ölüm nedeni açıklanmayan Musabayev, 2007-2016 yıllarında Kazakistan Ulusal Uzay Ajansı Başkanlığı ve 2017-2023 döneminde ise Kazakistan Parlamentosu Senato Milletvekili olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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