Çin’den dünyaya yayılan dehşet! Her 14 saatte bir yeni işkence: Görüntüler ifşa oldu

Kan donduran olay, İngiltere’de ortaya çıktı. Hayvanlara yönelik şiddet içerikli binlerce görüntünün paylaşıldığı küresel bir ağ tespit edildi.

BBC’nin ulaştığı bazı mesajlarda, İngiltere merkezli kullanıcıların RSPCA gibi hayvan koruma kurumlarından yavru kedi sahiplenerek işkence amacıyla kullanmayı planladıkları görülüyor.

''HER 14 SAATTE BİR İŞKENCE VİDEOSU PAYLAŞILIYOR''

Feline Guardians adlı sivil toplum kuruluşuna göre, Mayıs 2023 ile Mayıs 2024 arasında neredeyse her 14 saatte bir yeni bir işkence videosu internete yüklendi. Örgüt bu yıl aktif olan 24 ayrı grup tespit etti. En büyük grubun binden fazla üyesi var.

En aktif faillerden birinin 200’den fazla kedinin işkence ve ölüm anlarını kaydettiği öne sürülüyor.

DEHŞETE ÇOCUKLAR DA DAHİL ODU

İngiltere’den de birçok üyesi olduğu bildirilen işkence ağına çocukların da katıldığı kaydedildi. BBC’nin haberine göre, Bir kullanıcı kendisini ''10 yaşındayım ve kedi işkence etmeyi seviyorum'' diye tanıttı.

''EN KISA SÜREDE 100 KEDİ ÖLDÜRME YARIŞMASI''

Eylül 2023’te ise "100 kedi öldürme" yarışması düzenlendiği, üyelerin kısa sürede 100 kediyi öldürme konusunda birbirleriyle yarıştığı ortaya çıktı.

ÇİN’DEN BAŞLAYARAK TÜM DÜNYAYA YAYILDI

Bu tür vahşet içeriklerinin ilk kez 2023 yılında Çin’de yayıldığı kaydedilirken, özellikle Çin’de hayvanlara işkenceyi yasaklayan herhangi bir yasanın bulunmaması tepki çekmeye devam ediyor.

İngiltere’de hayvanları koruma birimi RSPCA’nin özel operasyonlar sorumlusu Ian Briggs, ''Hayvanlara bu şekilde davranmak modern, şefkatli bir toplumda asla kabul edilemez'' ifadelerini kullandı. Yetkililer, bu grupların özellikle genç erkekler arasında yaygın olduğunu vurgulayarak bunun gelecekteki şiddet eylemleri için bir ön basamak oluşturabileceği uyarısında bulundu.