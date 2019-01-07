Samara bölgesinde otoyolda feci bir kaza yaşandı. Yasak olmasına rağmen sollama yapan ve bu sırada kontrolden çıkan otomobile karşı yönden gelen cip çarptı. Cip ardından da kazayı kayda alan araca çarptı. Korkunç kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Araçlarsa hurdaya döndü.
Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
07.01.2019 - 10:38 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’da otoyolda üç aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Rusya,
597029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/597029.aspx
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