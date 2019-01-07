Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samara bölgesinde otoyolda feci bir kaza yaşandı. Yasak olmasına rağmen sollama yapan ve bu sırada kontrolden çıkan otomobile karşı yönden gelen cip çarptı. Cip ardından da kazayı kayda alan araca çarptı. Korkunç kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Araçlarsa hurdaya döndü.