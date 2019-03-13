Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya’nın Lagos kentinde, çatı katında ilkokul bulunan binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.