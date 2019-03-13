Nijerya’nın Lagos kentinde, çatı katında ilkokul bulunan binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Nijerya’da bina çöktü
13.03.2019 - 14:53 | Son Güncelleme: 13.03.2019 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nijerya’da içerisinde bir eğitim kurumunun da olduğu bir binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nijerya,göçük,son dakika,
610184 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/610184.aspx
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