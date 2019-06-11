Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’ın önceki gün açıklamalarından cesaret alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), tepki çeken bir açıklamada bulundu. Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerini eleştiren Palmer’in “Türkiye bu faaliyetleri durdurmalı” sözlerinin ardından Rum Yönetimi, mayıs ayından beridir Kıbrıs’ın 36 ila 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkardı.

DIŞİŞLERİ: GEÇERLİLİĞİ YOK

Rum yönetiminden gelen açıklamaya Dışişleri Bakanlığından anında tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasbederek hareket eden GKRY’nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır. GKRY’nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için, sözde millî bir tasarrufla, bu şekilde bir karar alması uluslararası hukukla da bağdaşmamaktadır. Bu sebeple biz de ilgili kurumlarımızla birlikte gerekli karşı hukuki süreçleri başlatacağız. GKRY’nin bu tür beyhude usullerle kendi kıta sahanlığımızda yaptığımız çalışmaları durdurma çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını korumak, hem de Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için petrol ve doğal gaz arama/sondaj çalışmalarını, planlandığı şekilde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir” denildi.

YAŞANACAKLARDAN BİZ SORUMLU DEĞİLİZ

Rum yönetiminin skandal kararını değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar “GKRY ve onunla iş birliği yapanlar kendi çıkarları için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Doğu Akdeniz’den dışlamaya, haklarımızı gasp etmeye çalışıyor” dedi. Hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını yok sayamaycağını belirten Tatar “Doğu Akdeniz’de bir yasa dışılık, hukuksuzluk yapan varsa o da bizim tekliflerimizi ve haklarımızı yok sayarak anlaşmalar ve araştırmalar yapan Rum tarafıdır” dedi. Rum yönetimini bir defa daha böylesi sonuç alınamayacağı kesin olan adımlardan geri durmaya davet ettiğini bildiren Tatar “Ya hakkaniyet ve adalet ölçüleri çerçevesinde uzlaşacağız ya da onlar ne yapıyorsa mütekabiliyet esası çerçevesinde biz de yapacağız. Birleşmiş Milletler ve üçüncü tarafları uyarıyoruz: Rum tarafının teklifimizi sürekli reddetmesinden ve gerginliği arttırıcı kararlar almasından doğacak sonuçların sorumlusu biz olmayacağız” dedi.

BAKAN DÖNMEZ: TEHDİDE BOYUN EĞMEYİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rumların tutuklama kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı: Tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam ediyor. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir. Yavuz sondaj gemisi de hazırlık çalışmaları tamamlanınca bölgedeki operasyonlarına başlayacaktır.