Ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi.
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 17 bin 669'a yükseldi
08.04.2020 - 19:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İtalya,koronavirüs,
694930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/694930.aspx
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