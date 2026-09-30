Macron Avrupa'nın kapısını Çin'e kapattı: "Sanayimizi yok ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Avrupa sanayisini "yok ettiğini" söyleyerek Pekin yönetimini hedef aldı. Avrupalıların Çin karşısında "naif davrandığını" söyleyen Macron, kıtanın yaşlandığını ve demografik kaybın göçle dengelendiğini açıkladı. Macron, Brexit için de "Son 30 yılın en büyük yalanı" dedi.

Kaydet a- | +A

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya ziyareti kapsamında Madrid'de öğrencilerin karşısına çıktı.

Avrupa'nın geleceğine ilişkin konuşan Macron, kıtanın yaşlanan nüfusuyla ilgili tabloyu ortaya koyarken göçün Avrupa'nın demografik yapısındaki rolüne ilişkin önemli ifadeler kullandı.

"YAŞLANDIK"

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu demografik tabloyu anlatan Macron, "Yaşlandık. Bunu görmek istemiyoruz ancak kıtamız yaşlandı. Bunu sadece göç yoluyla dengeledik." diye konuştu.

Avrupa'da uzun süredir tartışılan göç meselesini ekonomik büyümeyle birlikte ele alan Fransız Cumhurbaşkanı, nüfus artışındaki düşüşün Avrupa ekonomisini de doğrudan etkilediğini söyledi.

"BÜYÜME ANCAK GÖÇÜ NASIL YÖNETECEĞİMİZİ BİLİRSEK MÜMKÜN"

Macron, Avrupa'nın önündeki seçenekleri anlatırken göçün kıtanın ekonomik geleceğindeki yerine dikkat çekti. Fransız lider şu ifadeleri kullandı:

"Ya büyüme artık aynı şekilde gerçekleşmiyor ve demografik büyüme azaldığı için azalıyor ya da büyüme ancak göç sorununu da nasıl yöneteceğimizi bilirsek mümkün olabilir."

"BİZ BU YAŞLI KITAYIZ"

Macron, Avrupa'nın kendi gücünü küçümsediğini de söyledi. Madrid'deki öğrencilerin karşısında Avrupa Birliği'ni savunan Macron, "Biz kendisini küçümseyen bu yaşlı kıtayız. Ama o kadar da kötü durumda değiliz" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin bir "uyanış" yaşadığını söyleyen Macron, onlarca yıllık barış ve refahın ardından Avrupa'nın teknolojik ve askeri alanda da güç haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

BREXIT'İ HEDEF ALDI: "SON 30 YILIN EN BÜYÜK YALANI"

Macron'un hedefinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla sonuçlanan Brexit süreci de vardı.

Brexit'i eleştiren Macron şöyle konuştu:

"Brexit, son 30 yılın en büyük yalanıdır."

Brexit kampanyası sırasında İngiliz kamuoyuna verilen vaatleri sıralayan Macron, aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından ortaya çıkan tabloyu eleştirdi:

"'Daha zengin olacağız' diyenler, on yıl sonra GSYH'de sekiz puanlık bir düşüş yaşadı. 'Göç sorununu çözeceğiz' dediler ancak durum eskisinden daha karmaşık hale geldi. 'Uluslararası ticarette rakiplerimizi ezeceğiz' dediler ancak durum daha da kötüleşti."

"SANAYİ TABANIMIZI YOK EDİYOR"

Macron'un hedefinde Çin de vardı. Pekin'in uyguladığı sübvansiyon politikasına tepki gösteren Fransız Cumhurbaşkanı, Çin'in Avrupa sanayisi üzerindeki etkisini anlattı.

Macron şöyle konuştu:

"Çin, sanayi tabanımızı yok ediyor. Bu, kısmen COVID sonrası dönemdeki yenilikler sayesinde ancak aynı zamanda şirketlerine OECD ortalamasının sekiz katı kadar sübvansiyon sağladığı için gerçekleşiyor."

Avrupa'nın Çin karşısındaki politikasını da eleştiren Macron, "Bu kabul edilemez. Oyunun kurallarına saygı göstermiyoruz ve şirketlerimizi korumuyoruz" dedi.

Avrupa'nın geçmişte izlediği politikayı "naif" olarak nitelendiren Macron sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Avrupalılar naif davrandık. 'Herkes için açığız çünkü diğerleriyle ticaret yapmak istiyoruz' dedik. Ancak gerçekte, diğerleriyle çok daha az ticaret yapıyoruz."

AVRUPA'DA "ÇOKLU KRİZ" UYARISI

Macron, Avrupa'nın içinde bulunduğu dönemi değerlendirirken işlerin "zor ve nahoş" bir noktaya geldiğini söyledi.

Avrupa'ya savaşın geri döndüğünü dile getiren Macron, Çin ve ABD'yi de işaret ederek bu iki ülkenin "tarihte ilk kez Avrupa fikrine düşman iki güç" olduğunu söyledi.

Macron, Avrupa'daki mevcut tabloyu "çoklu kriz" olarak tanımlarken bu ortamda aşırı siyasi hareketlerin daha cazip hale geldiğini dile getirdi.

YAPAY ZEKA ÇIKIŞI

Fransız Cumhurbaşkanı konuşmasında sosyal medya, algoritmalar ve yapay zekaya da geniş yer ayırdı.

Bu sistemlerin demokrasilerin daha iyi çalışması için değil, kullanıcılarda mümkün olan en yüksek etkileşimi oluşturmak için tasarlandığını söyleyen Macron, "Günde birçok saatimizi bizi ayıran şeylere maruz bırakarak geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Macron, özellikle çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımının düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Fransa'da 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanması için daha önce yasal düzenleme girişiminde bulunulmuş, söz konusu düzenleme ağustos ayında Anayasa Konseyi tarafından reddedilmişti.

İSPANYA KRALI'NDAN AVRUPA'YA GÖÇ ÇAĞRISI

Macron'un göç açıklamalarının yapıldığı ziyaret sırasında İspanya Kralı 6. Felipe de Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunması konusunda Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

Madrid Kraliyet Sarayı'nda Macron ve eşi Brigitte Macron onuruna verilen devlet yemeğinde konuşan Felipe, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta üzerinden yaşanan göç hareketlerine değindi.

Felipe şu ifadeleri kullandı:

"AB'nin dış sınırlarını koruma konusunda daha etkili olmalı ve daha fazla dayanışma göstermeliyiz. Herkese ait olan bir sorumlulukla tek başımıza yüzleşemeyiz."

MACRON MADRİD'DEYKEN SENATODAN FRANSA'YA RET

Macron'un İspanya ziyareti sürerken Madrid'de Fransa ile ilişkileri ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı. İspanya Senatosunda çoğunluğu elinde bulunduran ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), Vox'un da desteğiyle İspanya ile Fransa arasındaki Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın onaylanmasını engelledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile Macron tarafından Ocak 2023'te Barselona'da imzalanan anlaşma, bir yılı aşkın süredir Senatonun onayını bekliyordu. İspanya Anayasa Mahkemesinin geçen hafta metnin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermesine rağmen PP anlaşmaya karşı oy kullandı.

PP Senatörü Pilar Rojo, kararlarının Fransa'nın "komşu, müttefik ve Avrupalı ortak olarak stratejik önemini" sorgulamadığını söyledi.

Rojo, "İki ülke arasındaki dostluk tek bir anlaşmaya veya önümüze getirilen herhangi bir metnin onaylanmasına bağlı değildir. İşbirliğine, karşılıklı saygıya, güvene ve ortak çıkarların karşılıklı savunulmasına dayanır" diye konuştu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala