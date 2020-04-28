Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
28.04.2020 - 20:43 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 20:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi.
Etiketler : fransa,koronavirüs,covid-19,
700222 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/700222.aspx
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