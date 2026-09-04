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Dünya

Son bin yılın en güçlü El Nino olayı yolda! 50 milyon kişi etkilenecek: Vatandaşlara 'Erzak stoklayın' uyarısı

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Son bin yılın en güçlü El Nino olayı yolda! 50 milyon kişi etkilenecek: Vatandaşlara 'Erzak stoklayın' uyarısı
Fotoğraf Başlığı Son bin yılın en güçlüsü yolda! O ülkeden vatandaşlara Erzak stoklayın uyarısı

Birleşmiş Milletler’in 'son bin yılın en güçlü El Nino hava olaylarından birinin yaklaşmakta olduğu' yönündeki uyarısı İngiltere’yi harekete geçirdi. İngiliz hükümeti, muhtemel elektrik ve su kesintilerine karşı vatandaşlardan evlerinde birkaç gün yetecek kadar gıda ve su bulundurmalarını istedi.

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Birleşmiş Milletler, El Nino iklim olayının giderek güçlendiğini ve dünya genelinde aşırı hava koşullarını daha da şiddetlendirebileceğini açıkladı. Meteorologlar, yaklaşan El Nino’nun son bin yılda görülen en güçlü örneklerden biri olabileceği konusunda uyarırken, İngiltere’nin yağışlı, fırtınalı ve zorlu bir kış geçirebileceğine dikkat çekti.

Son bin yılın en güçlüsü yolda! O ülkeden vatandaşlara Erzak stoklayın uyarısı
Başlık ResmiSon bin yılın en güçlüsü yolda! O ülkeden vatandaşlara Erzak stoklayın uyarısı

“EVLERE YİYECEK STOKLAYIN” UYARISI

Guardian’ın haberine göre bu uyarıların ardından İngiliz hükümeti, vatandaşların muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olması için yeni bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. Çevre Bakanı Angela Eagle, özellikle şiddetli hava koşullarında acil servislerin ulaşmasının zaman alabileceğini belirterek hanelerde temel ihtiyaç malzemelerinin bulundurulmasının önemini vurguladı.

Son bin yılın en güçlüsü yolda! O ülkeden vatandaşlara Erzak stoklayın uyarısı
Başlık ResmiSon bin yılın en güçlüsü yolda! O ülkeden vatandaşlara Erzak stoklayın uyarısı

El Nino, Pasifik Okyanusu’ndaki rüzgar ve deniz suyu sıcaklıklarında meydana gelen değişimlerle ortaya çıkan doğal bir iklim döngüsü olarak biliniyor. Son verilere göre El Nino’nun merkezindeki okyanus sıcaklığı, 30 yıllık ortalamanın yaklaşık 2,6 derece üzerinde. Uzmanların değerlendirmelerine göre sıcaklık farkının kasım ayında daha da yükselmesi bekleniyor.

Son bin yılın en güçlüsü yolda! O ülkeden vatandaşlara Erzak stoklayın uyarısı
Başlık ResmiSon bin yılın en güçlüsü yolda! O ülkeden vatandaşlara Erzak stoklayın uyarısı

BİN YILDIR BÖYLESİ YAŞANMADI

İklim analistleri, ağaç halkaları, mercanlar ve tarihi kayıtlar üzerinden yapılan incelemelerin, son bin yılda bu ölçekte bir El Nino yaşanmadığına işaret ettiğini belirtiyor. Güçlü El Nino’nun etkilerinin dünyanın farklı bölgelerinde orman yangınları, kuraklık ve seller şeklinde görülmesi bekleniyor.

50 MİLYON KİŞİ GIDA SIKINTISIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Guardian’ın aktardığına göre, Hindistan'da muson yağışlarının zayıflaması, Endonezya'da orman yangını riskinin artması, Avustralya'da yangın tehlikesinin yükselmesi ve Güney Amerika'da daha şiddetli seller yaşanması muhtemel etkiler arasında gösteriliyor. Dünya Gıda Programı da El Nino'nun gelecek yıl yaklaşık 50 milyon kişiyi ciddi gıda sıkıntısıyla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere yönetimi ise sıcak hava dalgalarının ardından azalan su kaynaklarını korumak ve kış aylarında oluşabilecek sel risklerini azaltmak amacıyla yeni baraj ve su havzası projelerini gündemine alıyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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