Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama sonucu çevredeki evlerde ağır hasar oluştu.
Resulayn’da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü
05.06.2020 - 19:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : resulayn,bomba,araç,
709155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/709155.aspx
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