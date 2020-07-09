Castex "Darmanin'in İçişleri Bakanlığına getirilmesini tamamen üstleniyorum. Masum olduğuna şüphem yok. Aksi hâlde bu göreve getirmezdim" dedi. Skandal, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını belirten kadının suç duyurusunda bulunmasıyla patlak vermiş ve Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Paris Savcılığı, Şubat 2018'de takipsizlik kararı almış ancak Paris Temyiz Mahkemesi, soruşturmanın tekrar açılmasına karar vermişti. PARİS
Fransa'ya tecavüzcü İçişleri Bakanı
09.07.2020 - 08:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 08:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın yeni Başbakanı Jean Castex, tecavüzle suçlanan ve İçişleri Bakanlığına atanan eski Maliye Bakanı Gerald Darmanin'i savundu.
Etiketler : fransa,haberler,
716702 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/716702.aspx
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