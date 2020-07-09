Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Castex "Darmanin'in İçişleri Bakanlığına getirilmesini tamamen üstleniyorum. Masum olduğuna şüphem yok. Aksi hâlde bu göreve getirmezdim" dedi. Skandal, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını belirten kadının suç duyurusunda bulunmasıyla patlak vermiş ve Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Paris Savcılığı, Şubat 2018'de takipsizlik kararı almış ancak Paris Temyiz Mahkemesi, soruşturmanın tekrar açılmasına karar vermişti. PARİS